Аким Петропавловска ответил на слухи об аресте

Фото: facebook/@Булат Жумабеков

В Петропавловске распространились слухи о якобы увольнении и домашнем аресте акима города. Сам Булат Жумабеков объяснил жителям, куда он на время пропал, передаёт BaigeNews.kz.

"За последние четыре года я был в отпуске дней 20. Конкретно в должности акима города - дней пять-шесть. Причины известны: пандемия, ограничительные меры, карантин. Всем нам приходилось работать в новых условиях - блокпосты, закрытие города, ограничения передвижения транспорта и горожан и так далее. Конечно, об отдыхе не могло быть и речи. В данный момент нахожусь в отпуске", - написал Жумабеков на своей странице в Facebook.

Слухи опроверг и замакима города Аскар Хабибуллин.

"Акимат Петропавловска опровергает информацию о том, что глава областного центра находится под домашним арестом, также опровергаем информацию о том, что градоначальник освобожден от должности", - написал Хабибуллин в чате журналистов местных СМИ.

Он уточнил, что отпуск акима продлится до 6 июня.