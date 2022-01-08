Аким Нур-Султана обратился к жителям столицы

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов обратился к жителям столицы в связи с введением чрезвычайного положения, передает BaigeNews.kz.

"Уважаемые жители столицы. К сожалению, в ряде регионов бесчинствуют радикально настроенные сторонники беспорядков. Они наносят ущерб инфраструктуре городов, объектам бизнеса, ставят под угрозу жизни и здоровье граждан. В эти дни мы наблюдаем призывы деструктивных сил и в нашем городе. Правоохранительные органы пресекают все факты. Департамент полиции и другие силовые структуры переведены на усиленный режим работы", - заявил аким.

Он напомнил, что в столице объявлен режим чрезвычайного положения введен комендантский час с 23.00 до 07.00. Режим ЧП продлится до 19 января.

"В городе работает оперативный штаб по установлению правопорядка и обеспечению безопасности граждан. призываем население не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы деструктивных сил и не выходить на незаконные собрания. В целях безопасности каникулы у школьников продлены до 17 января, у студентов колледжей и университетов - до 24 января. Все объекты в городе за исключением банков и ЦОНов работают в штатном режиме, в том числе общественный транспорт ", - сказал аким столицы.

По его словам, при появлении дополнительных угроз введут дополнительные меры. Вся информация будет передаваться через комендатуру Нур-Султана. Также не стоит забывать об эпидемиологической ситуации, которая в столице осложняется - город вернулся в "красную" зону.