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Air Astana открывает рейсы в Грецию с 1 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (КГА).

Сообщается, что об открытии авиарейсов договорились КГА и авиационные власти Греции. С 1 июня 2022 года авиакомпания Air Astana планирует начать выполнение рейсов по маршрутам Нур-Султан – Ираклион – Нур-Султан (понедельник, среда, пятница) и Алматы – Ираклион – Алматы (вторник, четверг, суббота) с частотой три рейса в неделю по каждому направлению.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-321NEO со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.