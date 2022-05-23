Лента новостей
Air Astana открывает рейсы в Грецию с 1 июня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (КГА).
Сообщается, что об открытии авиарейсов договорились КГА и авиационные власти Греции. С 1 июня 2022 года авиакомпания Air Astana планирует начать выполнение рейсов по маршрутам Нур-Султан – Ираклион – Нур-Султан (понедельник, среда, пятница) и Алматы – Ираклион – Алматы (вторник, четверг, суббота) с частотой три рейса в неделю по каждому направлению.
Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А-321NEO со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
"Открытие новых авиамаршрутов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя странами, а также успешному развитию выездного и въездного туризма двух стран", - заверили в КГА.
Hype news