Аэропорты Алматы и Талдыкоргана остаются закрытыми

В то же время алматинский аэропорт технически готов к обслуживанию пассажиров и авиакомпаний, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"Аэропорты Алматы и Талдыкоргана по-прежнему закрыты. Остальные работают в штатном режиме, сообщили в Комитете гражданской авиации. Когда будет восстановлена деятельность воздушных гаваней, пока неизвестно. Уточняется, что алматинский аэропорт технически готов к обслуживанию пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в ходе беспорядков в Алматы.

"5 января в Алматы одномоментно прибыли около 20 тысяч человек, при этом они были лучше вооружены и организованы. Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов пострадали", - подчеркнули в "Хабар 24".