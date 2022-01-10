Аэропорт Нур-Султан осуществит 19 международных авиарейсов 10 января

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10 января 2022 года из/в город Нур-Султан планируется выполнение 19 международных рейсов в/из городов Москва, Дубай, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации.

Сообщается также, что отменили четыре авирейса в/из Франкфурта и Екатеринбурга.

Из/в городов Актау, Шымкент, Туркестан, Актобе планируется выполнение 15 международных рейсов в Дубай, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Пхукет и из Алматы и Актау отменено выполнение 14 рейсов в/из Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Ташкент, Москва, Киев, Ургенч.

Итого по РК планируется выполнение 34 рейсов и отменено 18 рейсов.

Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в Нур-Султан.







