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Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Об этом сообщили в его пресс-службе, передает BaigeNews.kz.
"В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы просим пассажиров приезжать на рейс заблаговременно", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 5 января Глава государства принял отставку Правительства. Ранее Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области из-за массовых беспорядков. Он также выступил с призывом не поддаваться провокациям и проявить благоразумие. Кроме того, Президент дал ряд новых поручений на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
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