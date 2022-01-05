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Аэропорт Алматы работает в штатном режиме | BaigeNews.kz 5 января, 09:40
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Фото: 24.kz

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. Об этом сообщили в его пресс-службе, передает BaigeNews.kz.

"В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы просим пассажиров приезжать на рейс заблаговременно", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 5 января Глава государства принял отставку Правительства. Ранее Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области из-за массовых беспорядков. Он также выступил с призывом не поддаваться провокациям и проявить благоразумие. Кроме того, Президент дал ряд новых поручений на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране.


#аэропорт #беспорядки #режим ЧП #Правительство РК #Президент Казахстана
5 января, 09:40
730
Журналист

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