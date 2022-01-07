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Международный аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".
Информация будет обновляться в течение дня.
Напомним, во время беспорядков в Алматы мародеры захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих.
В аэропорту Алматы были отменены международные рейсы в Дубай, Москву и Минск.
В Казахстане действует режим ЧП. В Алматы проводится зачистка силовиками от террористов.
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