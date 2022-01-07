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Аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января | BaigeNews.kz 7 января, 09:42
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Фото: Иллюстративное: inform.kz.

Аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января

Международный аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Информация будет обновляться в течение дня.

Напомним, во время беспорядков в Алматы мародеры захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих.

В аэропорту Алматы были отменены международные рейсы в Дубай, Москву и Минск.

В Казахстане действует режим ЧП. В Алматы проводится зачистка силовиками от террористов.



#аэропорт #Алматы #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
7 января, 09:42
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Журналист

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