Аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января

Фото: Иллюстративное: inform.kz.

Международный аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Информация будет обновляться в течение дня.

Напомним, во время беспорядков в Алматы мародеры захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих.

В аэропорту Алматы были отменены международные рейсы в Дубай, Москву и Минск.

В Казахстане действует режим ЧП. В Алматы проводится зачистка силовиками от террористов.







