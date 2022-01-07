Аэропорт Алматы не будет работать до 9 января

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Международный аэропорт Алматы не будет работать до 9 января 2022 года, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

"Аэропорт Алматы будет закрыт до 9 января 2022 года сообщает пресс-служба аэропорта", - новость озвучили в эфире "Хабар 24".

Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме.

Ранее появилась информация о том, что международный аэропорт Алматы не будет работать до обеда 7 января 2022 года, а затем - до 21.00. Однако граждан предупредили, что данные будут обновляться в течение дня.

По информации на 7 января по сети АО "НК "ҚТЖ" движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено.

Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул.



