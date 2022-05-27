Аэропорт Актау обвинили в нарушении прав провожающих, которых подвергают досмотру, несмотря на то, что они не собираются вылетать, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Lada.kz.
Оценку действиям сотрудников аэропорта Актау дали в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.
"Согласно нормам действующего законодательства в целях обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна обязательному предполётному досмотру подлежат воздушное судно, его бортовые запасы и питание, члены экипажа, пассажиры, багаж, ручная кладь, в том числе вещи, находящиеся при пассажирах, а также грузы и почтовые отправления. Однако в нарушении указанных норм к досмотру также подвергаются провожающие, встречающие, маломобильные граждане, не имеющие цели вылета или посещения воздушного судна", — пояснили в ведомстве.
И добавили, что досмотр провожающих производится только в случае террористической угрозы.
"Досмотровые технические средства, размещённые при входе в пассажирский терминал, являются дополнительными мерами авиационной безопасности и должны быть задействованы в случае возникновения террористической опасности, поскольку аэропорт относится к стратегическим объектам, уязвимым в террористическом отношении", — отметили в АЗРК.
В адрес руководства аэропорта Актау вынесли уведомление. Если по истечении 30 календарных дней в аэропорту продолжат досматривать людей без билетов, то антимонопольный орган назначит расследование с принятием соответствующих мер.