"Аэрофлот" продлил отмену рейсов между РК и РФ

Фото: aeroflot.com

Также временно приостановлена продажа авиабилетов на рейсы в Казахстан и обратно.

В связи с ограничениями, действующими на территории Казахстана, "Аэрофлот" с 5 января приостановил выполнение всех регулярных рейсов в города Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В настоящее время отмены рейсов распространяются на период по 10 января (вылеты из России), по 11 января (вылеты из Казахстана).

Сообщается, что также временно приостановлена продажа авиабилетов на рейсы в Казахстан и обратно, запланированные в расписании по 20 января (вылеты из России), по 21 января (вылеты из Казахстана).

Отмечается, что Аэрофлот находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республику Казахстан. По мере получения необходимых разрешений Аэрофлот будет оперативно публиковать информацию о планируемых к выполнению рейсах и порядке (приоритете) принятия пассажиров к перевозке.

Клиентам, купившим билет в режиме онлайн, предлагают убедится в личном кабинете, что бронирование содержит полную контактную информацию.

В настоящий момент пассажирам отменённых рейсов предлагается вынужденный возврат денежных средств по месту оплаты перевозки. Также Аэрофлот предлагает однократно перенести сроки перевозки из/в Казахстан, если она затрагивает период 05.01.2022 – 20.01.2022, на рейсы под кодом SU по тому же маршруту и в том же классе обслуживания на любые другие даты, но в пределах срока действия билета, без каких-либо доплат.

Дополнительно сообщалось также о том, для граждан России 9 января организованы специальные рейсы из Алматы.