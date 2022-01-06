"Аэрофлот" отменил несколько авиарейсов в Казахстан

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" 5 декабря отменила несколько рейсов в Казахстан. Дальнейшее авиасообщение между странами будет решаться в зависимости от ситуации, передает BaigeNews.kz.



5 декабря стало известно, что "Аэрофлот" отменил рейс в Нур-Султан, который должен был вылететь из Шереметьево в 02:20. Также был отменен дневной рейс в Алматы.

Источники издания РИА Новости сообщают, что решение по авиарейсам между Россией и Казахстаном на 6 января будут приниматься исходя из текущей ситуации.

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт мегаполиса, захваченный митингующими, освобожден. В городе началась масштабная антитеррористическая спецоперация.



