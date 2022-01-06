Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


"Аэрофлот" отменил несколько авиарейсов в Казахстан | BaigeNews.kz 6 января, 02:38
404
Фото: pixabay.com

"Аэрофлот" отменил несколько авиарейсов в Казахстан

Российская авиакомпания "Аэрофлот" 5 декабря отменила несколько рейсов в Казахстан. Дальнейшее авиасообщение между странами будет решаться в зависимости от ситуации, передает BaigeNews.kz.

5 декабря стало известно, что "Аэрофлот" отменил рейс в Нур-Султан, который должен был вылететь из Шереметьево в 02:20. Также был отменен дневной рейс в Алматы.

Источники издания РИА Новости сообщают, что решение по авиарейсам между Россией и Казахстаном на 6 января будут приниматься исходя из текущей ситуации.

Ранее заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт мегаполиса, захваченный митингующими, освобожден. В городе началась масштабная антитеррористическая спецоперация.


#аэропорт #авиаперевозки #авиарейсы #беспорядки #беспорядки в Алматы
6 января, 02:38
404
Журналист

Рекомендуем