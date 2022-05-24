Абитуриент использовал видеокамеру и наушник на ЕНТ. Его результаты аннулировали

Фото: instagram.com/ruslan_yemelbayev

Абитуриент использовал видеокамеру и мини-наушник на ЕНТ. Его результаты аннулировали. Об этом рассказал в Instagram директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Емелбаева, на прошлой неделе за нарушение правил во время ЕНТ из аудиторий удалили 21 человека и их результаты аннулировали.

"Во время повторной проверки аномально высоких результатов нами был выявлен один случай. Абитуриент во время январского тестирования набрал 72 балла, а на основном ЕНТ– 130 баллов. Так как результат резко подскочил на 58 баллов, было принято решение провести дополнительный усиленный контроль. В ходе проверки видеозаписей стало известно, что он во время тестирования использовал видеокамеру и мини-наушник, то есть нарушил правила ЕНТ", - рассказал директор НЦТ.

"Результаты тестируемого аннулированы, теперь его не допустят до сдачи второй попытки ЕНТ. Друзья, не нужно пытаться обмануть систему. Никто не избежит ответственности. Ещё раз призываю вас соблюдать академическую честность. А контроль с нашей стороны будет усилен", - пообещал он.

Сотрудника, который допустил нарушение, отстранили от тестирования. Руслан Емелбаев заявил, что по инциденту проведут служебную проверку и примут меры.