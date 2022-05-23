9,2 миллиарда тенге заблокированы на зарубежных счетах дочерних российских банков в РК

9,2 миллиарда тенге заблокированы на счетах дочерних российских банков в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz
"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте дочерних банков АО "Сбербанк", АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ВТБ". В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге (по ДБ АО "Сбербанк" — 2,7 миллиарда тенге, ДБ АО "Альфа-Банк" — 6,2 миллиарда тенге, по ДО АО "Банк ВТБ Казахстан" — 300 миллионов тенге)", — сообщила в ответе
на депутатский запрос глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Кроме того, по её данным, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам дочернего банка "Сбербанка" на сумму 2,9 миллиарда тенге. По клиентам ДБ АО "Альфа-Банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 миллиарда тенге. По клиентам ДО АО "Банк ВТБ Казахстан" отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платёжных и переводных операций.
"Для разблокировки операций клиентам банков необходимо самостоятельно получить отдельное разрешение регулятора США (OFAC) путём заполнения специальной формы на его интернет-ресурсе. В настоящее время банками оказывается содействие своим клиентам путём осуществления переговоров с банками-контрагентами и предоставления информации о порядке получения отдельной лицензии OFAC", — отметила Абылкасымова.
В настоящее время новым акционером ДБ АО "Альфа-Банк" в лице АО "Банк ЦентрКредит" ведутся работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран, отметила глава АРРФР.
По её данным, "Банк ЦентрКредит" направил письмо в OFAC для получения генеральной лицензии для исключения ДБ АО "Альфа-Банк" из списка SDN в связи со сменой акционера, после получения которого ожидается полная разблокировка его корреспондентских счетов и средств клиентов.
Ранее Абылкасымова сообщала
, что для российских дочерних банков "Сбербанк" и "Банк ВТБ Казахстан" ищут новых собственников, поскольку для них полная смена акционера — это единственный вариант выхода из санкционного списка.
Сообщалось,
что до 12 июля 2022 года "Сбербанк Казахстан" продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений.
Российский дочерний банк "Альфа-Банк" в Казахстане, который выкупил
"Банк ЦентрКредит", будет работать под новым брендом ECO BANK.