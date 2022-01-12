800 казахстанцев вернулись из Турции

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Большинство казахстанцев, находившихся в Турции, благополучно вернулись на родину. Всего 800 человек из более чем тысячи людей, оказавшихся в этой стране во время режима ЧП, передает "Хабар 24".

Ранее в Посольстве Казахстана в Турции и в Генеральном консульстве в Стамбуле был создан специальный оперативный штаб. Его сотрудники помогали заложникам ситуации, обеспечивали их бесплатным питанием и жильем.

Около ста человек разместили в гостинице.

По информации диппредставительства, в ближайшие дни ситуация стабилизируется.



