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800 казахстанцев вернулись из Турции | BaigeNews.kz вчера, 01:38
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Фото: из открытых источников

800 казахстанцев вернулись из Турции

Большинство казахстанцев, находившихся в Турции, благополучно вернулись на родину. Всего 800 человек из более чем тысячи людей, оказавшихся в этой стране во время режима ЧП, передает "Хабар 24".

Ранее в Посольстве Казахстана в Турции и в Генеральном консульстве в Стамбуле был создан специальный оперативный штаб. Его сотрудники помогали заложникам ситуации, обеспечивали их бесплатным питанием и жильем.

Около ста человек разместили в гостинице.

По информации диппредставительства, в ближайшие дни ситуация стабилизируется.



#протесты в Казахстане #турист #Турция
вчера, 01:38
1271
Журналист

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