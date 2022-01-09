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800 человек участвовали в захвате аэропорта в Алматы | BaigeNews.kz 9 января, 10:25
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Фото: inform.kz

800 человек участвовали в захвате аэропорта в Алматы

Около 800 преступников захватили международный аэропорт, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Baigenews.kz.

В результате захвата были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы, заявил глава МВД РК.

"При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции", - сказал Ерлан Тургумбаев.
#беспорядки в Алматы
9 января, 10:25
17084
Юлия Тен Журналист

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