800 человек участвовали в захвате аэропорта в Алматы

Около 800 преступников захватили международный аэропорт, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Baigenews.kz
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В результате захвата были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы, заявил глава МВД РК.
"При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции", - сказал Ерлан Тургумбаев.