76,7 процента казахстанцев поддержали поправки в Конституцию - результаты экзитпола

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Объявлены результаты экзитпола, проведённого Институтом комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" . 76,7 процента казахстанцев поддержали поправки в Конституцию, передаёт BaigeNews.kz.
Опрос граждан проводили на выходе из 315 участков референдума в областных центрах, городах республиканского значения, в городах и малых городах, сельских населенных пунктах.
Опрошено порядка 350 тысяч избирателей.
"За" поправки в Конституцию высказались 76,7 процента опрощенных, "против" – 23,3 процента.
Явка избирателей по данным исследования составила 67,5 процента. Погрешность результатов составила ± 1,5 процента.
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