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76,7 процента казахстанцев поддержали поправки в Конституцию - результаты экзитпола | BaigeNews.kz сегодня, 00:31
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Фото: Артем Чурсинов

76,7 процента казахстанцев поддержали поправки в Конституцию - результаты экзитпола

Объявлены результаты экзитпола, проведённого Институтом комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" . 76,7 процента казахстанцев поддержали поправки в Конституцию, передаёт BaigeNews.kz.

Опрос граждан проводили на выходе из 315 участков референдума в областных центрах, городах республиканского значения, в городах и малых городах, сельских населенных пунктах.

Опрошено порядка 350 тысяч избирателей.

"За" поправки в Конституцию высказались 76,7 процента опрощенных, "против" – 23,3 процента.

Явка избирателей по данным исследования составила 67,5 процента. Погрешность результатов составила ± 1,5 процента.


#референдум
сегодня, 00:31
152
Журналист

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