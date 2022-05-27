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75,9 процента казахстанцев поддерживают поправки в Конституцию - исследование | BaigeNews.kz 27 мая, 15:28
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Фото: Amanat

75,9 процента казахстанцев поддерживают поправки в Конституцию - исследование

75,9 процента казахстанцев готовы поддержать предложенные поправки в Конституцию страны. Об этом заявили в институте общественной политики при партии Amanat, передает BaigeNews.kz.

По результатам исследования Referendum: Halyq üni, 67,9 процента граждан считают, что конституционная реформа положительно повлияет на развитие страны. Так, согласно полученным данным, большинство граждан положительно относятся к проведению референдума по изменению действующей Конституции РК.

"Результаты последних социологических замеров свидетельствуют о положительной оценке текущих общественно-политических процессов. 87,5% граждан в той или иной степени хотят изменений в жизни страны. 55,4% опрошенных занимают активную гражданскую позицию. Всего в исследовании приняли участие более 1700 респондентов во всех регионах страны", – сказала директор института общественной политики Мадина Нургалиева.

В частности, казахстанцы поддерживают:

  • усиление механизмов защиты прав граждан – 80,1 процента
  • расширение участия населения в управлении страной – 76,8 процента
  • окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике – 73,5 процента
  • перераспределение ряда властных полномочий – 72,3 процента
  • усиление роли и повышение статуса парламента – 64,4 процента.


#референдум #поправки в Конституцию #исследование
27 мая, 15:28
2784
Артём Волков Журналист

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