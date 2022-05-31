70 квартир обокрал житель Туркестанской области. Жена и мать сдавали похищенное в ломбарды

Фото: polisia.kz

Полицейские Туркестанской области нашли участников преступной группы, совершившей 70 квартирных краж в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские вычислили преступников, сверяя способы краж в райцентрах и сёлах, а также сопоставив похищенное с товаром в ломбардах города.

В поле зрения полицейских попал 26-летний мужчина, ранее судимый за квартирные кражи. Он создал целую из своих знакомых и родственников, где у каждого была своя роль. Участники преступной группы орудовали в Казыгуртском, Келесском, Ордабасинском и Сарыагашском районах области, в основном, путём отжима окна.

Перед тем, как совершить кражу, мужчина обязательно убеждался, что хозяев жилья нет дома, и тщательно готовился к каждому преступлению. Он изучал особенности дома: наличие решеток, сигнализации, камер видео наблюдения и изучал распорядок дня хозяев квартир.

"С места кражи его сразу забирал его зять на своей машине по заранее запланированному маршруту движения. Далее мать и супруга организатора сбывали в ломбарды Шымкента похищенное имущество и в дальнейшем полученную выгоду делили между собой. Общая сумма причинённого туркестанцам ущерба составила более 100 миллионов тенге", — рассказали в полиции.



Во время обысков изъято 32 различных приспособления для взлома — монтировки, отмычки, ключи, 52 ювелирных изделия, 106 залоговых билетов и автомобиль, на котором перевозили похищенное подозреваемые. Организатор и два члена группы водворены в изолятор временного содержания отделения полиции Казыгуртского района ДП Туркестанской области.

Ещё одну подозреваемая остаётся под подпиской о невыезде. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия для направления уголовного дела в суд.

В полиции напомнили, что для эффективности борьбы с кражами во дворах жилых домов установлено более 68 тысяч камер видеонаблюдения, а свыше 22 тысяч оборудованы по инициативе самих жильцов.

Кроме того, ужесточено наказание за неоднократное совершение краж, а также с проникновением в помещения. Перевод эти признаков в разряд тяжких преступлений исключает возможность ухода подозреваемых от ответственности в связи примирением сторон. С начала года задержано 76 преступных групп, 1059 квартирных воров, в том числе 47 воров-"гастролеров", совершающих кражи в разных городах.

За последние пять лет количество квартирных краж снижено на 33,4%. Если в 2017 году было зарегистрировано более 37 тысяч таких преступлений, то в 2021 году не более 12 тысяч.

Также в полиции предупредили, что квартирные воры совершенствуют навыки и способы проникновения в квартиры.

"Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают специальные инструменты для вскрытия дверей и замков. Для проникновения злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам и т.д. При этом, в основном квартирные кражи совершаются днем, когда все находятся на работе или учёбе", — предупредили полицейские.

МВД рекомендует: перед тем как куда либо уехать даже ненадолго, обязательно соблюдайте следующие правила: — оставьте включенным свет в прихожей;

— повесьте на балкон сушиться белье;

— не оставляйте открытыми форточки, а шторы лучше задернуть;

— если соседи сдают квартиру, попросите их по возможности знакомить вас со своими постояльцами.