66 человек оказались на улице в комендантский час в Актау

Фото: "Лада"

66 граждан оказались на улице в комендантский час за 2 ночи в Актау. Вели себя не агрессивно, при себе имели документы, удостоверяющие личность, сообщает комендатура Мангистауской области.

Все они были предупреждены, что в случае повторного нарушения будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима ЧП.

Проверены 105 автомашин, 54 из которых водворены на спецстоянку за различные нарушения ПДД.



Город патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих, вооруженные автоматическим оружием, на специальном авто.

