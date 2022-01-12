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66 человек оказались на улице в комендантский час в Актау | BaigeNews.kz вчера, 02:18
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Фото: "Лада"

66 человек оказались на улице в комендантский час в Актау

66 граждан оказались на улице в комендантский час за 2 ночи в Актау. Вели себя не агрессивно, при себе имели документы, удостоверяющие личность, сообщает комендатура Мангистауской области.

Все они были предупреждены, что в случае повторного нарушения будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима ЧП.

Проверены 105 автомашин, 54 из которых водворены на спецстоянку за различные нарушения ПДД.

Город патрулируют усиленные наряды полиции и военнослужащих, вооруженные автоматическим оружием, на специальном авто.

#протесты в Казахстане #Актау
вчера, 02:18
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Журналист

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