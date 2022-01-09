Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


64 астанчанина нарушили режим ЧП | BaigeNews.kz 9 января, 17:49
8205

64 астанчанина нарушили режим ЧП

64 факта нарушения режима ЧП зафиксировали в столице, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Об этом телеканалу "Хабар 24" сообщили в комендатуре города. Задержанных ждёт суд. Добавим, для стабилизации обстановки в Нур-Султане проходят оперативно-профилактические мероприятия.

Правоохранители ведут подворовой обход, проверяют иностранных граждан, незаконно прибывших и проживающих в столице. В целом обстановка в городе стабильная. Как отмечают в комендатуре, ситуация под контролем.

В круглосуточном режиме на шести блокпостах проверяют передвижение всего транспортного потока.


#режим ЧП
9 января, 17:49
8205
Юлия Тен Журналист

Рекомендуем