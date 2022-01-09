64 астанчанина нарушили режим ЧП

64 факта нарушения режима ЧП зафиксировали в столице, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Об этом телеканалу "Хабар 24" сообщили в комендатуре города. Задержанных ждёт суд. Добавим, для стабилизации обстановки в Нур-Султане проходят оперативно-профилактические мероприятия.

Правоохранители ведут подворовой обход, проверяют иностранных граждан, незаконно прибывших и проживающих в столице. В целом обстановка в городе стабильная. Как отмечают в комендатуре, ситуация под контролем.

В круглосуточном режиме на шести блокпостах проверяют передвижение всего транспортного потока.







