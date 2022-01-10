52 машины попали на штрафстоянку за нарушение режима ЧП в Павлодарской области

Фото: Иллюстративное: inform.kz.

Материалы направлены в суд.

За последние сутки в Павлодарской области задержаны 93 человека и 52 автомашины, нарушившие время пребывания в условиях комендантского часа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. Автомашины водворены на специализированные штрафные стоянки.

"В отношении каждого за нарушение режима чрезвычайного положения возбуждены административные производства по статье 476 Кодекса об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до 15 суток", - говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы направлены в суд.



Сообщается, что через блокпосты перемещено 1599 автомашин и 4581 граждан. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешен въезд и выезд 81 автомашинам и 197 людям.