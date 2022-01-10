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508 участников террористических атак задержали в Алматы | BaigeNews.kz 10 января, 09:36
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Фото: exclusive.kz

508 участников террористических атак задержали в Алматы

В комендатуре Алматы рассказали об обстановке в городе, передает BaigeNews.kz.

Зачищены от бандитских группировок следующие участки:

  • квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова,
  • квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.

"Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов. Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 412 боеприпасов На блок-постах задержаны 56 человек, девять транспортных средств, представляющий оперативный интерес", - сообщили в комендатуре.

На пульт "102" поступило всего 1 021 сообщение, на сall-центр комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все они отработаны.

#режим ЧП в Казахстане #терроризм
10 января, 09:36
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Журналист

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