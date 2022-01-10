508 участников террористических атак задержали в Алматы

Фото: exclusive.kz

В комендатуре Алматы рассказали об обстановке в городе, передает BaigeNews.kz .

Зачищены от бандитских группировок следующие участки:

квадрат улиц Саина – Раймыбека – Карьерная – Жандосова,

квадрат улиц Абая – Достык – Аль-Фараби – Желтоксан.

"Продолжается операция по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов. Всего задержано 508 участников террористических атак, мародерств и других преступлений Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и 1 412 боеприпасов На блок-постах задержаны 56 человек, девять транспортных средств, представляющий оперативный интерес", - сообщили в комендатуре.

На пульт "102" поступило всего 1 021 сообщение, на сall-центр комендатуры поступило 525 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все они отработаны.