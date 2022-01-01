447 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

Лента новостей
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 85
город Алматы – 73
город Шымкент – 18
Акмолинская область – 37
Актюбинская область – 2
Алматинская область – 14
Атырауская область – 10
Восточно-Казахстанская область – 19
Жамбылская область – 8
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 50
Костанайская область – 36
Кызылординская область – 2
Мангистауская область – 4
Павлодарская область – 36
Северо-Казахстанская область – 42
Туркестанская область – 5
Всего в стране выявлено 988313 заболевших.
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