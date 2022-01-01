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  • 447 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
447 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане | BaigeNews.kz 1 января, 10:14
3133
Фото: иллюстративное

447 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 447 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 85

город Алматы – 73

город Шымкент – 18

Акмолинская область – 37

Актюбинская область – 2

Алматинская область – 14

Атырауская область – 10

Восточно-Казахстанская область – 19

Жамбылская область – 8

Западно-Казахстанская область – 6

Карагандинская область – 50

Костанайская область – 36

Кызылординская область – 2

Мангистауская область – 4

Павлодарская область – 36

Северо-Казахстанская область – 42

Туркестанская область – 5

Всего в стране выявлено 988313 заболевших.


#пандемия коронавируса #коронавирус #Береги ближнего #новости Казахстана
1 января, 10:14
3133
Журналист

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