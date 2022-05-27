416 тенге за доллар. Глава Нацбанка объяснил причину укрепления нацвалюты





Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов в программе "Эксклюзив" на телеканале Atameken Business рассказал о причинах резкого укрепления тенге по отношению к доллару, передаёт BaigeNews.kz





Для нацвалюты конец февраля – начало марта 2022 года "был достаточно напряжённым периодом", когда доллар стоил выше 500 тенге, отметил Пирматов.



"Все ожидали худшего и старались купить доллары, отсюда и цена", - сказал он.





По его словам, после праздника Наурыз в стране резко снизился спрос на валюту.

