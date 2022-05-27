416 тенге за доллар. Глава Нацбанка объяснил причину укрепления нацвалюты

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов в программе "Эксклюзив" на телеканале Atameken Business рассказал о причинах резкого укрепления тенге по отношению к доллару, передаёт BaigeNews.kz.
Несколько дней назад средневзвешенный курс доллара на KASE упал
до 416 тенге.
Для нацвалюты конец февраля – начало марта 2022 года "был достаточно напряжённым периодом", когда доллар стоил выше 500 тенге, отметил Пирматов.
"Все ожидали худшего и старались купить доллары, отсюда и цена", - сказал он.
По его словам, после праздника Наурыз в стране резко снизился спрос на валюту.
"У нас достаточно хорошие показатели по валютной выручке, цены на энергоносители, которые мы экспортируем, высокие, ставку базовую мы приподняли. Ожидания участников рынка по курсу достаточно позитивные, и всё это влияет на курс, который сейчас 416 тенге к доллару. Кроме того, сказалась и налоговая неделя. Экспортёры сейчас продают валюту, чтобы выплатить налоги. Всё происходящее, конечно, влияет на курс, но говорить о том, что минимум или нет, я бы не стал, потому что мы продолжим придерживаться свободного обменного курса", - сказал глава Нацбанка.