За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших ковидом

Фото: иллюстративное: Казинформ

Всего в стране было выявлено за весь период пандемии 989556 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 75, город Алматы — 65, город Шымкент — 61, Акмолинская область — 37, Актюбинская область — 2, Алматинская область — 10, Атырауская область — 20, Восточно-Казахстанская область — 11, Жамбылская область — 3, Западно-Казахстанская область — 6, Карагандинская область — 38, Костанайская область — 8, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 6, Павлодарская область — 27, Северо-Казахстанская область — 27, Туркестанская область — 13.

Всего в стране было выявлено за весь период пандемии 989556 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 311 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан — 70, город Алматы — 15, Акмолинская область — 35, Алматинская область — 6, Атырауская область — 3, Восточно-Казахстанская область — 24, Жамбылская область — 2, Карагандинская область — 59, Костанайская область — 6, Кызылординская область — 3, Павлодарская область — 63, Северо-Казахстанская область — 24, Туркестанская область — 1.

Итого выздоровевших за весь период пандемии в Казахстане — 961806.

Также по состоянию на 3 января 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 001 422 человек (+3328), вторым компонентом провакцинировано 8 531 065 человек (+3829).