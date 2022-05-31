40-градусная жара ожидается в Казахстане в июне

Казгидромет опубликовал консультативный прогноз погоды на июнь, передаёт BaigeNews.kz
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В начале июня летняя погода сохраняется в западных и южных регионах Казахстана — днем +25+33°С, на юге Мангистауской области намного жарче +38°С.
В большинстве областей Казахстана, за исключением запада страны, с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются гроза, град и шквалистое усиление ветра. Температурный фон относительно невысокий — днем в пределах +15+23°С, на востоке и юго-востоке страны +20+28°С.
В северо-западной части страны с северным антициклоном в ночные часы возможно понижение температуры воздуха, на почве до заморозков.
К середине первой декады июня воздушные массы с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии обусловят очень жаркую погоду почти на всей территории республики, столбики термометров, возможно, поднимутся до отметки +28+36°С, на крайнем юго-западе и юге Казахстана в отдельные дни — до +40°С.
В конце первой, в начале второй декады прогнозируется спад жары — в начале на западе республики, затем и на остальной территории страны.
Во второй и третьей декадах июня кратковременные дожди с порывистым ветром, грозой, градом, пыльной бурей будут сменяться жаркой и устойчивой погодой. Колебание температуры воздуха прогнозируется: в северной половине Казахстана ночью от +15+22°С до +5+13°С, днем от +28+36°С до +18+25°С; в южной половине страны ночью от +18+26°С до +10+16°С, днем от +33+42°С до +25+30°С.