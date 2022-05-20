40 процентов выпускников вузов в Казахстане работают не по профессии - Ашимбаев

Фото: Inform.kz

Председатель Сената Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний сообщил, что в Казахстане сегодня остро стоит проблема безработицы и плохой профориентационной работы, передаёт BaigeNews.kz.



"Официальный уровень безработицы среди молодёжи относительно невысок, однако альтернативные исследования независимых организаций демонстрируют иные данные. Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12 процентов опрошенных ещё не имели постоянной работы. Более 40 процентов казахстанской молодежи с дипломом о высшем образовании работает не по профессии. В связи с этим возникают вопросы по поводу эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодёжную практику", - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, спикер отметил и другую острую проблему - отсутствие чёткой и действенной политики по поддержке молодёжного предпринимательства.