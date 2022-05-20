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40 процентов выпускников вузов в Казахстане работают не по профессии - Ашимбаев | BaigeNews.kz 20 мая, 11:23
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Фото: Inform.kz

40 процентов выпускников вузов в Казахстане работают не по профессии - Ашимбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний сообщил, что в Казахстане сегодня остро стоит проблема безработицы и плохой профориентационной работы, передаёт BaigeNews.kz.

"Официальный уровень безработицы среди молодёжи относительно невысок, однако альтернативные исследования независимых организаций демонстрируют иные данные. Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12 процентов опрошенных ещё не имели постоянной работы. Более 40 процентов казахстанской молодежи с дипломом о высшем образовании работает не по профессии. В связи с этим возникают вопросы по поводу эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодёжную практику", - сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, спикер отметил и другую острую проблему - отсутствие чёткой и действенной политики по поддержке молодёжного предпринимательства.

"Причинами отказа от открытия собственного бизнеса молодёжь называет отсутствие стартового капитала - 32 процента и нехватку знаний для создания собственного бизнеса - 18 процентов. В этой связи возникают вопросы относительно эффективности программ поддержки предпринимательства, на которые направляются немалые бюджетные средства, том числе по линии НПП "Атамекен", - подчеркнул он.


#Сенат Парламента РК #выпускники #безработица
20 мая, 11:23
1874
Данияр Бейсембаев Журналист

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