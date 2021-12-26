399 новых случаев КВИ выявили за сутки в Казахстане

Лента новостей
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 77
город Алматы – 36
город Шымкент – 6
Акмолинская область – 47
Актюбинская область – 5
Алматинская область – 19
Атырауская область – 2
Восточно-Казахстанская область – 22
Жамбылская область – 3
Западно-Казахстанская область – 7
Карагандинская область – 53
Костанайская область – 39
Кызылординская область – 1
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 42
Северо-Казахстанская область – 39
Всего в стране выявлено 985857 заболевших.
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