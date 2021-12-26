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399 новых случаев КВИ выявили за сутки в Казахстане | BaigeNews.kz 26 декабря, 08:11
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Фото: иллюстративное

399 новых случаев КВИ выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 399 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 77

город Алматы – 36

город Шымкент – 6

Акмолинская область – 47

Актюбинская область – 5

Алматинская область – 19

Атырауская область – 2

Восточно-Казахстанская область – 22

Жамбылская область – 3

Западно-Казахстанская область – 7

Карагандинская область – 53

Костанайская область – 39

Кызылординская область – 1

Мангистауская область – 1

Павлодарская область – 42

Северо-Казахстанская область – 39

Всего в стране выявлено 985857 заболевших.


#пандемия коронавируса #коронавирус #Береги ближнего #новости Казахстана
26 декабря, 08:11
2574
Журналист

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