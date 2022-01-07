Задержали 3811 участников беспорядков в Казахстане

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Контртеррористическая спецоперация еще продолжается.

По данным на 21.00 7 января по Казахстану задержаны 3 тысячи 811 человек. Контртеррористическая спецоперация еще продолжается. Об этом сообщили в МВД, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Напомним, в Алматы задержали криминального авторитета Армана Жумагельдиева, более известного по прозвищу "Дикий Арман". По данным МВД, всего в результате этой спецоперации взяли под стражу шестерых членов преступной группировки. У них изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Ранее также сообщалось, что в Алматы задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и 30 мародёров. Такую информацию озвучили в департаменте полиции Алматы. По информации комендатуры города, освобождены акимат и резиденция, а также Площадь Республики. Все здания госорганов — под контролем. Вместе с тем террористы и бандгруппы оказывают ожесточённое сопротивление. В этой связи жителей города просят оставаться дома, соблюдать меры безопасности и требования режима ЧП и комендантского часа: в вечернее и ночное время не выходить на улицы. В комендатуре призывают проявлять осторожность в условиях зачистки города от террористов и бандформирований.