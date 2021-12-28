33 миллиарда тенге перевели казахстанцы с ЕНПФ на депозит в "Отбасы банк" за 10 дней

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"С 16 декабря 2021 года вкладчикам ЕНПФ доступно пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления в ЖССБ "Отбасы банк". За 10 дней по данной опции исполнено 24 373 заявления на сумму 33,1 миллиарда тенге.

На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 2,4 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 3,4 миллиона тенге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.По состоянию на 27 декабря ЕНПФ исполнено 709 894 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено 2,4 триллиона тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 3,4 миллиона тенге.Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,6%), Нур-Султан (13,4%), Мангистауской области (12,4%).Наибольшая часть заявлений направлена на приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам, то есть окончательный расчет.Далее следуют частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком и частичное погашение задолженности по ипотечному займу по системе жилищных строительных сбережений.Около 314,2 миллиарда тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных операторов. Причина в том, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцы не использовали в установленные сроки, а также по заявлению заявителя и иным причинам.3 декабря стало известно, что в Казахстане вдвое вырастет порог достаточности для изъятия пенсионных накоплений в 2022 году.

Казахстанские экономисты считают, что на повышении порога достаточности сказались сразу несколько факторов. В их числе они назвали рост госдолга, нестабильную экономику, низкое количество налоговых поступлений из-за моратория для малого и среднего бизнеса.

9 декабря Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года

14 декабря "Отбасы банк" объявил, что сроки использования пенсионных накоплений сократили с 45 рабочих дней до 20 рабочих дней.

За первые шесть часов после запуска кнопки перевода единых пенсионных выплат на депозит в "Отбасы банк" казахстанцы подали заявки на общую сумму 30 миллиардов тенге.