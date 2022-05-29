31 человек погиб при раздаче еды и вещей нуждающимся в Нигерии

В Нигерии во время бесплатной раздачи продуктов и вещей местным жителям произошла массовая давка, в результате которой погиб как минимум 31 человек, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на PM News.
Накануне раздачи еды возле местной церкви собрались тысячи людей. Организаторы благотворительной акции не справились с наплывом толпы желающих получить бесплатные продукты питания и вещи.
В числе погибших — беременная женщина и трое детей.
Позже членов общины, в том числе церковного юрисконсульта и организатора программы, арестовали. Всех выживших, получивших ранения различной степени тяжести, госпитализировали.