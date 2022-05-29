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31 человек погиб при раздаче еды и вещей нуждающимся в Нигерии | BaigeNews.kz 29 мая, 05:09
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Фото: Давка в Нигерии. Фото © Twitter / OloriSupergal

31 человек погиб при раздаче еды и вещей нуждающимся в Нигерии

В Нигерии во время бесплатной раздачи продуктов и вещей местным жителям произошла массовая давка, в результате которой погиб как минимум 31 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на PM News.

Накануне раздачи еды возле местной церкви собрались тысячи людей. Организаторы благотворительной акции не справились с наплывом толпы желающих получить бесплатные продукты питания и вещи.

В числе погибших — беременная женщина и трое детей.

Позже членов общины, в том числе церковного юрисконсульта и организатора программы, арестовали. Всех выживших, получивших ранения различной степени тяжести, госпитализировали.
#Нигерия
29 мая, 05:09
2694
Журналист

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