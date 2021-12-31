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3,5 тысячи абитуриентов получили вакантные гранты в вузах РК | BaigeNews.kz 31 декабря, 17:50
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Фото: Fotolia

3,5 тысячи абитуриентов получили вакантные гранты в вузах РК

Около 3,5 тысячи абитуриентов стали обладателями вакантных грантов на обучение в казахстанских вузах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РК, передает BaigeNews.kz.

Государственные образовательные гранты распределены среди абитуриентов, которые приняли участие в конкурсе, проходившем летом этого года.

Поступившие будут обучаться по таким направлениям, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "Сельское хозяйство и биоресурсы".

"Ранжирование было проведено в соответствии с набранными баллами на летнем ЕНТ, то есть гранты присуждены на конкурсной основе по результатам имеющихся сертификатов ЕНТ. Отмечу, что процедура полностью автоматизирована. И теперь со второго семестра обладатели грантов могут обучаться в вузах бесплатно. При этом им не нужно сдавать никаких документов, так как все необходимые документы они сдавали летом", - сказал директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

В МОН также сообщили, что обладатели грантов могут скачать свидетельства о гранте, размещенные на сайте Национального центра тестирования, по ссылке путем ввода ИИН и ИКТ.

Ранее в Минобразования заявили о предоставлении грантов для обучения в вузах без ЕНТ для призеров международных предметных олимпиад.

Также будут выплачивать единовременные денежные премии как школьникам-призерам олимпиад, так и педагогам-тренерам за подготовку победителей этих олимпиад".


#гранты #высшее образование #МОН РК #абитуриент
31 декабря, 17:50
3194
Журналист

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