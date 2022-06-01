Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями

Фото: Фото предоставлено Айгуль Жанаевой

Чтобы ребёнок не входил в глубокий сон, ему на ногу надевают шерстяной носочек.

В первый день лета, 1 июня, казахстанцы отмечают День защиты детей. В этот день особенно важно рассказать о тех людях, которые заботятся и помогают детям, нуждающимся в помощи. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с координатором благотворительного клуба "28 петель" по городу Нур-Султан Айгуль Жанаевой.

Айгуль и её единомышленники на волонтёрских началах вяжут шерстяные носочки и другие изделия для недоношенных детишек, которые находятся в столичных больницах. Девушка рассказала, как был создан клуб "28 петель", кто участвует в вязании одежды для малышей, а также почему так важно шить её самим, а не покупать в магазине готовую продукцию.

Колется и согревает

— Айгуль, расскажите, как появилась идея создания клуба "28 петель".

— Клуб существует уже 10 лет. Впервые он появился в столице в Центре материнства и детства. А начался он вот как. Фотожурналист Карла Нур делала репортаж о недоношенных малышах. Она зашла в отделение, где лежат эти дети, и увидела в кювете у малыша носочек. Кювет — это стерильная зона, в которой не могут находится посторонние предметы, только трубки, медоборудование.

И вот Карла Нур, увидев этот шерстяной синий носочек, спросила врача о том, почему в стерильной зоне есть такая посторонняя вещь. И врач рассказала, что шерсть стимулирует нервные окончания ребёнка и помогает ему тем самым двигаться. Чтобы ребёнок не входил в глубокий сон, ему надевают на ногу шерстяной носочек, который немножко колется, ребёнок начинает двигаться — и это помогает ему выздоравливать. К тому же шерсть хорошо согревает малыша. И вот после этой истории Карла Нур решила создать такой клуб.

— А почему такое необычное название у вашего клуба — "28 петель"?

— Потому что первый носочек изначально вязался на 28 петлях. И долго не думали, решили дать такое название.

— Расскажите об участниках вашего клуба. Кто вяжет детские носочки?

— В основном это женщины, которые уже умеют вязать. Это бабушки, домохозяйки, молодые девушки, которые научились вязать ещё в школе, и они дальше продолжают это делать. Это основной состав клуба. Но есть и много неравнодушных людей, они специально приходят и учатся у нас в клубе вязать. Раньше спицы в руках не держали, но решили научиться, чтобы помочь детям. Мы обучаем бесплатно в клубе всех желающих.

— Как часто вы собираетесь на ваши встречи, чтобы вязать шерстяные изделия для деток?

— Мы собираемся каждую субботу. У нас своего помещения нет, мы обычно встречаемся где-нибудь в кафе. Также у нас есть одна "феюшка" (так мы называем волонтёров клуба), которая с нами уже давно. У неё есть свой гостиничный комплекс. Там есть конференц-зал, где мы тоже проводим наши встречи.

— Спицы и другие материалы для вязания вы сами покупаете на свои средства?

— Да, это позиция клуба. Он создавался обычными людьми — волонтёрами, желающими помочь детям. И они сами вносят вклад в нашу деятельность. И по сей день каждый волонтёр, который входит в клуб, покупает себе спицы, пряжу, вяжет и отдаёт детям.

Более 1000 изделий в квартал

— Ваш клуб функционирует не только в Нур-Султане, но также и в других городах и даже за рубежом. Расскажите об этом подробнее.

— После того как клуб появился в столице, вскоре присоединились все крупные города и районы Казахстана. Сейчас "28 петель" есть в 20 казахстанских городах, а также в 13-ти других странах. Недавно последняя страна, которая к нам присоединилась, — Таджикистан. Есть у нас волонтёры и в Германии, Латвии, Молдове, Украине, Беларуси, России. В России, как только в Москве появился наш клуб, очень быстро подключились и другие города.

— С какими больницами вы сотрудничаете? Куда отдаёте свои вязаные вещи?

— Мы сотрудничаем с перинатальными центрами, в которых лежат недоношенные дети. Их у нас пять в столице. Также с Центром материнства и детства, у них есть отделение неонатологии. В городской больнице в прошлом году открылось отделение неонатологии, и мы с ними тоже начали сотрудничать. Сама заведующая больницы нас нашла, позвонила и попросила, чтобы мы им тоже вязали вещи. Несколько больниц нас сами находили, и мы им тоже помогаем.

— И, получается, вы с волонтёрами можете обеспечить все эти больницы вязаными изделиями для недоношенных детей?

— Да, у нас в столице 118 волонтёров, кто-то вяжет дома, кто-то приходит на встречи, кто-то просто передаёт. Но каждые три месяца мы организовываем передачу вещей, за три месяца мы навязываем более 1000 изделий и распределяем по всем больницам, и этого на три месяца вполне хватает.

А вот в Балхаше, Жезказгане, Сатпаеве, Семее мало волонтёров, поэтому мы ещё из столицы им отправляем. Получается, покрываем и эти города.

Досуг с пользой и для парней

— У вас в клубе в основном участвуют женщины. А есть ли парни?

— Да, парни тоже есть. У нас есть волонтёр Латиф Парпиев, он детский реабилитолог. Стоял у истоков клуба, помогал ему развиваться. Сейчас он ушёл в свой проект, но всё равно мы дружим, он часто приходит на наши встречи, вяжет с нами. Также есть ещё один молодой человек, юрист, который тоже вяжет с нами. У нас в клубе научился вязать.

В профессиональном плане у нас также есть самые разные волонтёры. Есть те, кто в суде работает, предприниматели, стоматологи, очень много разных профессий.

— Можете рассказать о себе? Как давно вы участвуете в деятельности клуба "28 петель"? Почему вы занялись этим? Как узнали о клубе?

— Я сама предприниматель, у меня свой магазин игрушек. Вообще никак не была связана с благотворительностью. Я часто ездила в командировки в другие города. Как-то я была в Караганде и просто вечером мне было нечем заняться. И я решила найти какой-то досуг с пользой. Нашла в инстаграме страницу клуба, позвонила координатору, пришла на встречу. И так меня затянуло.

— Вы тогда уже умели вязать?

— Да, я вяжу с детства. В школе научили. Игрушки в том числе вязала. Сейчас мы игрушки вяжем для торопыжек. Так что то, что я умела вязать, очень пригодилось. Вначале я было просто волонтёром в клубе, а потом через два года стала координатором по городу Нур-Султан.

Носочек на крошечной ножке

— Можете сказать, что именно вас удерживает в этом проекте? Почему вам хочется приходить снова и снова и вязать шерстяные изделия для детей?

— Когда я только пришла в клуб, я не понимала, для чего нужно вязать, можно же купить это всё. А потом я пошла с одним их координаторов клуба в перинатальный центр в отделение реанимации. Я увидела на детях эти шерстяные изделия, увидела, как они двигаются. Носочек на крошечной ножке — он греет и приносит пользу. И я поняла тогда только, что это очень нужное дело. После этого я уже не сомневалась в том, что делаю. И по сей день я даже не помышляю о том, чтобы уйти из клуба.

Фотографии предоставлены Айгуль Жанаевой