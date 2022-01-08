25 сотрудников полиции и военнослужащих получили ранения в ВКО

Фото: inform.kz

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещания в Усть-Каменогорске и Семее с представителями крупных предприятий и организаций области, а также банковских структур, передает BaigeNews.kz

На повестке дня обсуждались вопросы дальнейшей стабилизации обстановки в регионе, своевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий жителям ВКО.

По данным департамента полиции ВКО, 25 сотрудников полиции и военнослужащих получили ранения, сожжено 13 машин и один модульный пост полиции.

Сейчас подсчитывается ущерб, ведется следствие, поэтому иные данные пока не могут быть разглашены.

"Как отметил Даниал Ахметов, сейчас ситуация находится под полным контролем. С соблюдением комендантского часа работают все промышленные предприятия, магазины, аптеки и медицинские учреждения. В регионе достаточный запас продовольствия, делается все для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания. При этом спекуляции на ценах не допустят. Кроме того, в банкоматах есть достаточное количество наличности, чтобы жители области смогли снять средства с платежных карточек. В штатном режиме работают банки второго уровня. В области хватает средств, чтобы произвести все необходимые выплаты восточноказахстанцам", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Также аким прояснил ситуацию с отсутствием интернета. Это напрямую связано с тем, что сеть является средством коммуникации и передачи информации для террористов и координации их действий.

Глава региона попросил жителей с пониманием отнестись к данным неудобствам, отметив, что интернет продолжает отсутствовать практически во всех областях Казахстана.

Даниал Ахметов призвал жителей области не поддаваться на провокации и не распространять неподтвержденную информацию.