22 миллиона тенге перечислила мошенникам сотрудница "Казпочты" в Костанайской области

Фото: BaigeNews.kz

Сотрудница Карабалыкского филиала АО "Казпочта" в Костанайской области перечислила 22 миллиона тенге интернет-мошенникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Айна".

Сообщается, что 55-летняя женщина не только сама стала жертвой мошенников, но и причинила ущерб филиалу в особо крупном размере. Мошенники убедили пострадавшую в том, что от её имени в некоем банке оформляют большой кредит. Они представились сотрудниками КНБ, которые проводят спецоперацию по выведению на чистую воду группы интернет-мошенников. В общении с жертвой мошенники сообщали детали, которые окончательно убедили её в том, что она помогает профессионалам.

Первый вариант у престуников не прошёл: женщина не смогла оформить крупный кредит на себя в банке, потому что система дала сбой. Однако сработал второй: сотрудница позаимствовала из кассы филиала "Казпочты" 22 миллиона и добавила к ним собственные 200 тысяч тенге. Все деньги она перевела частями на различные счета частным лицам. Обман мошенников раскрылся, когда сотрудники почты подбивали кассу в конце рабочего дня.

В департаменте полиции Костанайской редакции BaigeNews.kz прокомментировали инцидент. Отдел полиции Карабалыкского района возбудил уголовное дело по 4 части статьи 190 УК РК (“Мошенничество”). Ведётся расследование.