22 абитуриентов не допустили к сдаче ЕНТ за смартфоны и шпаргалки

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К сдаче ЕНТ не допустили 22 абитуриентов из-за попытки пронести смартфоны, шпаргалки и другие запрещенные предметы. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалили 21 человека и их результаты аннулировали. Об этом рассказали в Национальном центре тестирования, передаёт BaigeNews.kz.

Со старта ЕНТ более 20 тысяч абитуриентов прошли тестирование. Из них 71,2 процента выпускников прошли тестирование на казахском языке, 28,7 процента – на русском, 0,09 процента – на английском.

В первую неделю в ЕНТ приняли участие 69 детей с особыми образовательными потребностями. Напомним, на выполнение тестовых заданий для особенных абитуриентов в этом году помимо основных 240 минут выделили 40 дополнительных минут. Кроме того, для них разработали вопросы без схем и диаграмм.

Пороговый балл в первую неделю проведения ЕНТ набрали около 69 процентов абитуриентов, что на пять процентов выше показателей прошлого года. Что касается среднего балла, то он составил 65 баллов.

"В этом году абитуриенты сдают основное ЕНТ два раза, в конкурсе на присуждение образовательного гранта они могут участвовать с наилучшим результатом. Это обеспечивает еще более комфортные моральные условия для выпускников. Кроме того, лучше подготовиться к сдаче второй попытки ЕНТ поможет индивидуальный тематический анализ, который был апробирован на мартовском ЕНТ. Сейчас у абитуриентов по результатам тестирования в личном кабинете появляется не только сертификат с баллами, но и анализ по каждому предмету в разрезе тем. Тестируемый видит какие темы у него проседают и какие нужно подтянуть", – рассказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

В этом году для удобства абитуриентов впервые запустили SMS-рассылку с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов.

Для академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

Запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу "один компьютер – две камеры – один тестируемый". Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Напомним, ранее Руслан Емелбаев рассказал, что один из абитуриентов использовал видеокамеру и мини-наушник на ЕНТ. Его результаты аннулировали.