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  • 22-летний казахстанский боксёр Данила Семёнов победил соперника из Аргентины
22-летний казахстанский боксёр Данила Семёнов победил соперника из Аргентины | BaigeNews.kz 25 декабря, 07:10
3078
Фото: Prosports.kz.

22-летний казахстанский боксёр Данила Семёнов победил соперника из Аргентины

Казахстанский боксёр Данила Семёнов провёл свой пятый бой на профи-ринге, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Москве, где встретился с аргентинцем Пабло Фариасом по прозвищу «Покемон». Их бой в супертяжёлом весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Семёнова единогласным решением судей.

Таким образом, Данила Семёнов одержал пятую победу в своей профессиональной карьере, а Пабло Фариас потерпел шестое поражение.

22-летний казахстанец дебютировал в профи в октябре 2020 года. В начале своей карьеры Семенов победил малавийца Муссу Аджибу (28-18-5, 24 КО), ганца Абрахама Табула (17-5-1, 14 КО), южноафриканца Осборна Мачиману (23-15-2, 17 КО) и намибийца Викапиту Мереро (30-11, 15 КО).
#бокс #спорт
25 декабря, 07:10
3078
Журналист

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