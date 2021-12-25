22-летний казахстанский боксёр Данила Семёнов победил соперника из Аргентины

Казахстанский боксёр Данила Семёнов провёл свой пятый бой на профи-ринге, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на Sports.kz.
Он выступил на вечере бокса в Москве, где встретился с аргентинцем Пабло Фариасом по прозвищу «Покемон». Их бой в супертяжёлом весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Семёнова единогласным решением судей.
Таким образом, Данила Семёнов одержал пятую победу в своей профессиональной карьере, а Пабло Фариас потерпел шестое поражение.
22-летний казахстанец дебютировал в профи в октябре 2020 года. В начале своей карьеры Семенов победил малавийца Муссу Аджибу (28-18-5, 24 КО), ганца Абрахама Табула (17-5-1, 14 КО), южноафриканца Осборна Мачиману (23-15-2, 17 КО) и намибийца Викапиту Мереро (30-11, 15 КО).