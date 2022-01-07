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216 военнослужащих Нацгвардии получили ранения в ходе погромов ﻿ | BaigeNews.kz 7 января, 10:24
771
Фото: Нацгвардии РК

216 военнослужащих Нацгвардии получили ранения в ходе погромов ﻿

В ходе массовых беспорядков 216 военнослужащих получили ранения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Казахстана. Двое погибли.
"Военнослужащие Нацгвардии совместно с правоохранительными органами были привлечены к обеспечению безопасности и правопорядка во всех городах и населенных пунктах страны, где происходили погромы и массовые беспорядки. В ходе обеспечения правопорядка в ряде областных центров, городах Алматы и Шымкента 216 военнослужащих Национальной гвардии получили телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. На сегодняшний день все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях. Двое военнослужащих по контракту получили огнестрельные ранения и находятся в хирургическом отделении. Пять военнослужащих по призыву находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Многочисленные травмы различной степени получили и множество офицеров", - сообщили в Нацгвардии.
Двое гвардейцев погибли при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка - это рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов. Кроме того, в ходе массовых беспорядков были повреждены около 50 единиц военной техники, восемь из них не подлежит восстановлению.

#беспорядки #режим ЧП
7 января, 10:24
771
Журналист

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