216 военнослужащих Нацгвардии получили ранения в ходе погромов ﻿

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"Военнослужащие Нацгвардии совместно с правоохранительными органами были привлечены к обеспечению безопасности и правопорядка во всех городах и населенных пунктах страны, где происходили погромы и массовые беспорядки. В ходе обеспечения правопорядка в ряде областных центров, городах Алматы и Шымкента 216 военнослужащих Национальной гвардии получили телесные повреждения в результате противостояния с хулиганствующей толпой. На сегодняшний день все они с травмами различной степени, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами костей и другими повреждениями находятся в городских лечебных учреждениях. Двое военнослужащих по контракту получили огнестрельные ранения и находятся в хирургическом отделении. Пять военнослужащих по призыву находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Многочисленные травмы различной степени получили и множество офицеров", - сообщили в Нацгвардии.Двое гвардейцев погибли при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка - это рядовые Мадияр Кайсаров и Айбат Аманов. Кроме того, в ходе массовых беспорядков были повреждены около 50 единиц военной техники, восемь из них не подлежит восстановлению.
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