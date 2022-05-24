21-летний житель Атырау распространял "синтетику"

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В Атырау задержали 21-летнего местного жителя, который занимался хранением и реализацией синтетического наркотика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемого в хранении "синтетики" 16 мая задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Атырауской области

"Как стало известно, 21-летний гражданин хранил в своей квартире наркотические вещества. Согласно экспертному заключению, изъятое наркотическое средство является синтетическим наркотическим веществом общей массой 20 граммов", – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.

В отношении задержанного проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.