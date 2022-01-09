"2000 талибов приедут в Нур-Султан" - казахстанцев пугают фейком

Фото: stopfake.kz

Информацию о прибытии 2000 талибов в Нур-Султан опровергли в комендатуре города, сообщает BaigeNews.kz.



"Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике. Верьте только официальным источникам. За распространение в условиях ЧП заведомо ложной информации согласно законодательству предусмотрена уголовная ответственность", - сообщает пресс-служба столичной комендатуры.



Как подчеркнули правоохранители, ситуация в столице находится под полным контролем.

