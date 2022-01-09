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  • "2000 талибов приедут в Нур-Султан" - казахстанцев пугают фейком
"2000 талибов приедут в Нур-Султан" - казахстанцев пугают фейком | BaigeNews.kz 9 января, 09:49
6053
Фото: stopfake.kz

"2000 талибов приедут в Нур-Султан" - казахстанцев пугают фейком

Информацию о прибытии 2000 талибов в Нур-Султан опровергли в комендатуре города, сообщает BaigeNews.kz.

"Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике. Верьте только официальным источникам. За распространение в условиях ЧП заведомо ложной информации согласно законодательству предусмотрена уголовная ответственность", - сообщает пресс-служба столичной комендатуры.

Как подчеркнули правоохранители, ситуация в столице находится под полным контролем.

#фейк
9 января, 09:49
6053
Журналист

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