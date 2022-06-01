160 гектаров леса горит на территории резервата в Семее

Фото: ДЧС ВКО

Крупный лесной пожар тушат лесники и спасатели в Семее. Ориентировочная площадь возгорания составляет 160 гектаров, передает BaigeNews.kz.

В пресс-службе ДЧС области сообщили, что пожар тушат в резервате "Семей орманы", в Жана-Семейском филиале лесничества.

"Пожар зарегистрировали в 14 часов 27 минут 1 июня​ 2022 года​ в​ Жана-Семейском филиале лесничества. Площадь возгорания ориентировочно составляет 160 гектаров. В тушении задействованы силы лесников и ДЧС ВКО в количестве 140 человек личного состава и 34 единиц техники. Также на место​ дополнительно​ выехали силы и средства воинской части № 68303 МЧС," – сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии специалистов, пожар начался после грозового разряда. Из-за сухой жаркой погоды в Семее был объявлен пятый класс пожарной опасности.



