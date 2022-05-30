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152 вагона с сахаром доставят в регионы Казахстана в ближайшие дни | BaigeNews.kz 30 мая, 15:12
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Фото: Bruno /Germany/Pixabay

152 вагона с сахаром доставят в регионы Казахстана в ближайшие дни

152 вагона с сахаром доставят в регионы в Казахстана ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК. Местным властям рекомендовали оперативно принять и распределить сахар.

Минсельхоз и КТЖ решили вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы Казахстана. Так, с 28 мая КТЖ установила особый контроль пропуска вагонов продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области.

Сейчас по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром.
"Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенные для переработки. Производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы. Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара", - сообщили в МСХ РК.
По информации ведомства, производство сахара на отечественных заводах не прекращается. Осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства, заверили в МСХ.

В Уральске посетители одного из супермаркетов устроили драку в очереди за сахаром. Из-за повышенного спроса на сахар в ЗКО отпускают от одного до трёх килограммов сахара в одни руки.

А в Караганде накануне с полок крупных супермаркетов и социальных павильонов исчез весовой сахар. Там, где он появляется, продукт выдают в ограниченном количестве.

Ранее глава МСХ подписал приказ о вводе с 23 мая временного запрета на вывоз сахара сроком на шесть месяцев.

Потребление сахара в Казахстане растёт огромными темпами: за последние пять лет в стране его потребление увеличилось на треть. Такие данные привёл директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев в эфире проекта BaigeNews.kz "2022".
#сахар #цены на продукты #МСХ #сельское хозяйство #дефицит
30 мая, 15:12
5116
Журналист

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