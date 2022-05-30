152 вагона с сахаром доставят в регионы Казахстана в ближайшие дни

152 вагона с сахаром доставят в регионы в Казахстана ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК. Местным властям рекомендовали оперативно принять и распределить сахар.
Минсельхоз и КТЖ решили вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы Казахстана. Так, с 28 мая КТЖ установила особый контроль пропуска вагонов продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области.
Сейчас по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром.
"Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенные для переработки. Производство сахара отечественными заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы. Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара", - сообщили в МСХ РК.
По информации ведомства, производство сахара на отечественных заводах не прекращается. Осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства, заверили в МСХ.
В Уральске посетители одного из супермаркетов устроили
драку в очереди за сахаром. Из-за повышенного спроса на сахар в ЗКО отпускают от одного до трёх килограммов сахара в одни руки.
А в Караганде накануне с полок крупных супермаркетов и социальных павильонов исчез
весовой сахар. Там, где он появляется, продукт выдают в ограниченном количестве.
Ранее глава МСХ подписал приказ о вводе с 23 мая временного запрета
на вывоз сахара сроком на шесть месяцев.
Потребление сахара в Казахстане растёт огромными темпами: за последние пять лет в стране его потребление увеличилось
на треть. Такие данные привёл директор департамента АПК и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев в эфире проекта BaigeNews.kz
"2022".