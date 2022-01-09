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Тараз: задержаны 139 террористов и крупный арсенал оружия | BaigeNews.kz 9 января, 01:46
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Фото: ПС КНБ РК

Тараз: задержаны 139 террористов и крупный арсенал оружия

При них также имелись крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах.

В ходе зачистки от террористов в Жамбылской области задержали 139 человек и изъяли крупный арсенал оружия: 14 автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24" сообщили в комендатуре региона.

По данным полиции, все это было предназначено для совершения террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараза и близлежащих районов.

При них также имелись крупные суммы денег, в том числе в долларах и кыргызских сомах. За счет этих средств планировалось оплачивать преступные действия студентов и маргинальной молодежи. Тем, кто соглашался принимать в них участие, раздавали алкоголь и наркотические вещества.

Напомним, по региону установили 29 блокпостов.

#Тараз #режим ЧП #Жамбылская область #террористы #беспорядки #протесты в Казахстане #полиция
9 января, 01:46
14438
Журналист

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