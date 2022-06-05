Свыше 130 тысяч военнослужащих проголосовали на референдуме в РК

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Специально для этих целей были оборудованы избирательные участки в воинских частях и военных госпиталях.

Офицеры и военнослужащие по контракту приняли участие в голосовании на избирательных участках по месту жительства, передает BaigeNews.kz.

Военнослужащим срочной службы и курсантам военных учебных заведений также предоставлена возможность отдать свой голос. Специально для этих целей были оборудованы избирательные участки в воинских частях и военных госпиталях.

"Республиканский референдум — самый демократичный способ волеизъявления народа. Очень сложно переоценить его историческое значение для нашей страны. В этом году мне исполнилось 18 лет, и я горжусь тем, что именно в армии я впервые принимаю участие в голосовании. Уверен, что каждый голос будет способствовать стабильности в Казахстане. Именно поэтому считаю участие в референдуме своим гражданским долгом", — сказал рядовой срочной службы Ерсултан Досбол, призванный в алматинскую десантно-штурмовую бригаду из Жамбылской области.

Всего на референдуме по внесению поправок в Конституцию проголосовали свыше 130 тысяч военнослужащих, представителей гражданского персонала Вооруженных сил и членов их семей.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.