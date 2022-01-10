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12 нападений совершено на сотрудников скорой помощи Алматы | BaigeNews.kz 10 января, 12:30
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Фото: https://baigenews.kz

12 нападений совершено на сотрудников скорой помощи Алматы

В Алматы во время беспорядков зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи, передает BaigeNews.kz.

"Службой скорой помощи кроме вызовов, связанных с беспорядками, обслуживались своевременно все экстренные обращения. Произошло 12 нападений на сотрудников ССМП, травмированы пять сотрудников ССМП - два водителя и три фельдшера", - сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

За время беспорядков повреждено 32 автомашины скорой помощи - разбиты фары, повреждение кузова, стекол и так далее. Четыре автомашины пришли в негодное состояние. Произошло три захвата машин с целью перевозки трупа и доставки на митинг, машины потом были вновь возвращены.
#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
10 января, 12:30
2585
Журналист

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