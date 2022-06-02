120 человек погибли из-за продолжительных ливней в Бразилии

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Сильные ливни в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии привели к стихийным бедствиям. В них погибли 120 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА REGNUM.

Ранее сообщалось о 106 погибших, 25 пострадавших, а также 6,2 тысячи лишившихся своих жилищ. В пострадавших от непогоды регионах продолжается поисково-спасательная операция. В ней принимают участие более 400 спасателей.

В течение нескольких дней в Бразилии не прекращаются сильные ливни. Начались наводнения и сходы оползней. В столице штата Пернамбуку и еще 23 городах объявили режим чрезвычайной ситуации.