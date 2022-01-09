"11 января произойдут кадровые перестановки" – Берик Уали

11 января непременно пройдут кадровые перестановки. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА "Казинформ"
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"Как вы знаете, Президент сам анонсировал, давайте подождем. У меня нет прав, я не могу говорить о том, какие произойдут перестановки", - сказал Берик Уали.
Он напомнил, что после отставки правительства все министры сейчас являются исполняющими обязанности.
"То есть, будут назначаться снова. Тогда Президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста. Снова будет сформировано Правительство. Безусловно, произойдут кадровые перестановки, это правда. Сейчас наша главная цель – обеспечение стабильности, возвращение населения к прежней привычной жизни. На сегодняшний день правоохранительные органы работают в этом направлении", - сказал Берик Уали.