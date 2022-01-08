10 сотрудников МЧС получили травмы в ходе массовых беспорядков - Ильин отчитался Токаеву

Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, передает BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту доложили об исполнении подразделениями МЧС возложенных на них обязанностей в период действия чрезвычайного положения. Так, Юрий Ильин сообщил, что противоправные действия послужили причиной распространения пожаров на большой площади в зданиях государственных учреждений и бизнес-субъектов.

При исполнении служебных обязанностей 10 сотрудников МЧС получили различные травмы, включая одного сотрудника, который получил огнестрельное ранение.

В результате нападений повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе пять пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить выполнение поставленных задач и акцентировал внимание на необходимости своевременного информирования населения через систему оповещения.