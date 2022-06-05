101-летний ветеран ВОВ первым прибыл на избирательный участок в Кызылорде

Фото: акимат Кызылординской области

В Кызылорде первым на избирательный участок референдума прибыл 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Яхия Тасыров, передает BaigeNews.kz.

В акимате Кызылординской области рассказали, что фронтовик пришел ещё до открытия участка №155 в центре поселка, чтобы проголосовать "в знаменательный для страны день".

Напомним, 5 июня в Казахстане проходит общенациональный референдум по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, на восемь утра голосование проходило на 9 964 участках референдума.

Своим избирательным правом уже воспользовались Глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, премьер-министр Алихан Смаилов и глава МИОР Аскар Умаров, а также акимы Нур-Султана и Алматы.