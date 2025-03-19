Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на заседании палаты рассказал о результатах политических реформ, передает BaigeNews.kz.

"Именно с учителей Глава государства начал свои реформы. Если раньше средняя зарплата педагога составляла всего 109 тысяч тенге, то сегодня она выросла более чем в два раза. Был принят закон о статусе педагога.

На законодательном уровне прекращены принудительные подписки на газеты и журналы, уборка улиц, а также бесконечные отчеты. Если бы сегодня подобные проблемы возникли вновь, это вызвало бы широкий общественный резонанс. Ранее выпускники зачастую выбирали профессию учителя лишь из-за отсутствия возможности поступить на более престижные специальности. Сейчас же эта профессия обрела высокий статус", - отметил депутат.