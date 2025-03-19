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Невозможное стало реальностью: зарплаты учителей выросли втрое

Сегодня, 15:45
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Министерство просвещения РК Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: Министерство просвещения РК

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов на заседании палаты рассказал о результатах политических реформ, передает BaigeNews.kz.

"Именно с учителей Глава государства начал свои реформы. Если раньше средняя зарплата педагога составляла всего 109 тысяч тенге, то сегодня она выросла более чем в два раза. Был принят закон о статусе педагога.

На законодательном уровне прекращены принудительные подписки на газеты и журналы, уборка улиц, а также бесконечные отчеты. Если бы сегодня подобные проблемы возникли вновь, это вызвало бы широкий общественный резонанс. Ранее выпускники зачастую выбирали профессию учителя лишь из-за отсутствия возможности поступить на более престижные специальности. Сейчас же эта профессия обрела высокий статус", - отметил депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня на педагогические специальности поступают наиболее подготовленные выпускники. Средний балл для поступления в педагогический вуз увеличился с 55 до 100. По его словам, повышение статуса педагога является одной из ключевых реформ Президента и важным шагом к светлому будущему детей.

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